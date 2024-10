Recuperato gattino a San Giorgio Bigarello

MANTOVA La Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova, intorno alle ore 15:30, è stata allertata per un soccorso di un animale. Un gattino si è infilato all’interno di una piccola tubazione per la raccolta delle acque piovane a Mottella, frazione di San Giorgio Bigarello, davanti all’ingresso delle scuole elementari, non riuscendo più ad uscire. Il gattino è stato individuato grazie ad una termocamera in dotazione alla squadra di soccorso, e poi fatto uscire da un operatore che si è calato, con tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dal caso, all’interno della tubazione principale in cemento.

Una volta recuperato il gattino è stato consegnato ai volontari del gattile di Curtatone.