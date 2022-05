Tennis Tavolo serie A1 f – La Brunetti guarda al prossimo anno con la Europe Cup

Castel Goffredo Negli occhi dei tifosi castellani è ancora viva la festa di ieri per il 19esimo scudetto della Brunetti femminile. Il massimo campionato di tennis tavolo ha chiuso i battenti con la vittoria, come da pronostico, delle padrone di casa nella finale di ritorno con la PaninoLab. Come nella sfida tutta mantovana disputata sabato scorso a Bagnolo San Vito, le castellane si sono ripetute con un altro 4-1 tenendosi ben stretto lo scudetto, il sesto di fila, dopo aver chiuso in vetta la stagione regolare e in semifinale aver avuto la meglio sul Quattro Mori Cagliari.

«Stiamo ancora festeggiando – afferma il gm Franco Sciannimanico – E’ prematuro ora parlare del roster della prossima stagione. La novità è che prenderemo parte alla Europe Cup. I regolamenti ci impediscono di essere al via della Coppa dei Campioni. La Europe Cup possiamo paragonarla alla vecchia Coppa Uefa nel calcio, che in questa stagione è stata disputata dal Quattro Mori Cagliari».

Replica coach Alfonso Laghezza, all’ennesimo trionfo alla guida del Castel Goffredo. «Possiamo dire che la Brunetti partiva coi favori del pronostico avendo vinto lo scudetto la scorsa stagione, ma confermarsi comunque non è mai facile. Ci siamo riusciti, e anche in questa stagione con la PaninoLab, le cui atlete, soprattutto a Bagnolo San Vito, ci hanno impegnato. Un po’ meno nel ritorno, ma è positivo che il titolo se lo siano conteso due compagini della stessa provincia. L’aver confermato sulle nostre maglie lo scudetto è tutto merito delle ragazze. La nostra arma? La forza del gruppo, anche se Gaia Monfardini e Nicole Arlia possono dare di più. La partecipazione nella prossima stagione alla Europe Cup sarà importante anche per dar loro la possibilità di poter crescere ancora e dunque migliorarsi anche a livello internazionale». Intanto già oggi Arlia sarà in Germania al via del WTT Youth Contender Berlin nel torneo U17. E si fanno conoscere anche le più giovani atlete della Brunetti. Azzurra Marinelli è infatti con gli Azzurrini al torneo di Krapina in Croazia da oggi a domenica.