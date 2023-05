Alla casa di riposo Nuvolari di Roncoferraro arrivano i cavalli

RONCOFERRRO – L’amicizia uomo-animali si perde nei tempi, molto più recente è la consapevolezza che questo rapporto può essere utile alle persone, anche in età molto avanzata, dal punto di vista del loro benessere fisico ed emotivo. La riprova si è avuta ieri pomeriggio nella casa di riposo della Fondazione A. Nuvolari di Roncoferraro, dove sono arrivati due “amici” speciali ad allietare la giornata degli ospiti: i cavalli Rocco e Hollywood. “Cavallo Amico” il nome del progetto pilota che per la prima volta nella provincia di Mantova ha portato due splendidi esemplari equini all’interno di una Rsa per interagire con gli anziani. A proporlo alla direzione era stata Carla Bonfante, un’operatrice socio-sanitaria della Fondazione. In questo ambito la struttura ha ospitato il Centro Equestre “La Luna Nuova”, che con le mani sapienti degli addestratori ha accompagnato i due cavalli nel parco. Gli ospiti hanno potuto accarezzare, coccolare e porgere le carote ai docili e mansueti animali. Qualcuno si è addirittura cimentato nel battesimo della sella (salendo a cavallo e facendo un breve percorso), sciogliendo così blocchi cognitivi e sensoriali, trascorrendo qualche piacevole ora tra risate, chiacchere e ricordi. «Vedere gli occhi pieni di gioia e il viso che si illuminava è stato impagabile», osservano gli operatori. «Uno splendido pomeriggio, tra il sociale e il terapeutico, assolutamente da ripetere», hanno dichiarato all’unisono il presidente Paolo Oliviero e il direttore Giovanni Fazion. «Un’occasione unica, che grazie all’affetto e alla simpatia dei due cavalli e dello staff de La Luna Nuova si è trasformata in un momento davvero emozionante», aggiunge Katia Simeoni, assessore alla Famiglia del Comune di Roncoferraro. Va sempre ricordato che la pet therapy può aiutare le persone anziane che vivono uno stato di malinconia e depressione a riscoprire la voglia di interagire con l’esterno, favorendo una visione più positiva nei confronti delle normali attività socio educative presenti nella comunità in cui sono inseriti.

Matteo Vincenzi