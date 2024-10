Il Festival Verdi torna al Teatro Farnese per “Omaggio a Nono” e “The Blanket of the Dark: a Study of Lady Macbeth”

PARMA Il XXIV Festival Verdi continua il suo omaggio al compositore Luigi Nono in occasione del 100° anniversario della nascita con Omaggio a Luigi Nono, grazie alla collaborazione con Traiettorie, rassegna promossa dalla Fondazione Prometeo di Parma. Al Teatro Farnese – dove il Festival Verdi ritorna grazie alla collaborazione con il Complesso Monumentale della Pilotta – sarà proiettata mercoledì 9 ottobre 2024 alle ore 11.00 e in replica alle ore 15.00 e alle ore 18.00 la registrazione, prodotta dalla RAI, del primo storico concerto della rassegna Traiettorie.

Sempre al Teatro Farnese, la ParmaFrontiere Orchestra, diretta dal compositore Roberto Bonati, eseguirà The Blanket of the Dark: a Study for Lady Macbeth domenica 13 ottobre 2024 alle 20.30, facendo così incrociare il programma del XXIV Festival Verdi con la XXIX edizione di ParmaJazz Frontiere Festival. La composizione è focalizzata su Lady Macbeth, ed esplora la sua discesa nella follia e nel senso di colpa. Lo spettacolo, che ha debuttato nel 2001 in occasione del 100° anniversario della nascita di Giuseppe Verdi, ed è stato pubblicato in forma di album nel 2003,quest’anno viene proposto con una partitura revisionata e un organico aggiornato, che vede alcuni dei musicisti dell’ensemble originale affiancati dalle ultime acquisizioni della ParmaFrontiere Orchestra e permetterà una rilettura contemporanea del lavoro.