MANTOVA Chiusura temporanea al traffico dalle ore 9.30 alle ore 13.30 di sabato 20 novembre 2021, per tutte le categorie di veicoli, della S.P. ex S.S. 496 “Virgiliana” a Poggio Rusco per effettuare il recupero di un autocarro uscito di strada. L’interruzione sarà in prossimità della progressiva chilometrica 23+000. Durante l’interruzione Il traffico sarà deviato, in accordo con la Polizia Locale di Poggio Rusco, sulla statale 12 e su via Dosso.