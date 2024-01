Resta imprigionato mentre fa manutenzione al camion, grave 31enne

MARMIROLO – Rimane con la testa imprigionata tra la ruota e la cabina del camion intanto che fa manutenzione alle sospensioni del mezzo pesante. L’infortunio sul lavoro si è verificato ieri poco dopo le 8.30 del mattino nell’officina Om Car 2 a Marmirolo, in via Agostino Novella. Ora un meccanico 31enne si trova in ospedale a Mantova, dove è giunto in codice giallo (media gravità) per le cure del caso.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire, il giovane meccanico stava facendo appunto manutenzione alle sospensioni del camion e di conseguenza, per controllarle, si era parzialmente infilato nello spazio che resta tra la ruota e la cabina del mezzo. Per motivi non ancora del tutto chiari però si sarebbe verificato un cedimento a causa del quale la cabina si è improvvisamente abbassata, lasciando il 31enne imprigionato nella posizione che aveva assunto proprio per eseguire i controlli.

Subito è scattato l’allarme: sul posto sono arrivati carabinieri, 118 e tecnici della medicina del lavoro di Ats. Dopo le prime medicazioni il 31enne è stato caricato in ambulanza e portato all’ospedale di Mantova in codice giallo (media gravità). Dal canto suo la medicina del lavoro sta svolgendo gli accertamenti e ha chiesto la documentazione riferita alla formazione dell’infortunato e il documento di valutazione del rischio.