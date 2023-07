RICCIONE La Stabili Casalmaggiore vince la Coppa Italia n. 23 di Sand Volley 4×4 della Lega Pallavolo femminile. La tappa di Riccione era la seconda del LVST 2023 e le rosa si sono concesse il bi dopo la vittoria della Supercoppa Italiana a San Benedetto del Tronto. E’ cambiata l’avversaria in finale, ma non è cambiato il risultato. Caracuta e compagne hanno superato in finale Lecco che in “semi” aveva eliminato a sorpresa Milano per 2-1 ( 13-15, 15-10 15-10). Per arrivare alla finale la Stabili ha battuto invece Busto per 2-0 (15-9, 21-20). Milano si è rifatta nella sfida del terzo posto concedendo pochi punti alle bustocche con il punteggio di 2-0 (15-7, 15-5). Casalmaggiore presentava la novità Kozuch, che con le rosa aveva vinto la Champions nel 2016 prima di dedicarsi al beach e conquistare il quinto posto con la Germania alle Olimpiadi. La tedesca è stata protagonista di una buona finale come le sue compagne. Lecco ci ha provato soprattutto nel secondo set ma la differenza dei valori in campo è stata netta. Nel primo set time out sull’8-6 rosa col punto di Caracuta, premiata come Mvp della finale. Stabili allunga sul 9-6 con Zago e 11-6 con Kozuch. Suo il punto finale con un sapiente tocco a scavalcare il muro. Nel secondo set 7 a 7 e primo allungo rosa sul 10-7 con Kozuch prima del turno al servizio di Coltri che chiude la pratica con due ace (15-8, 15-7). STABILI: Caracuta, Zago, Coltri, Kozuch, Michieletto, Angelina. All. Lucchi

Sergio Martini