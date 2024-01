Schianto a Bagnolo tra auto: coinvolti due bambini

BAGNOLO – Non si sarebbe reso conto che giusto in quel momento stava arrivando un’auto ed è andato a schiantarsi: nell’incidente sono rimasti coinvolti anche due bambini di due e sei anni. Il sinistro si è verificato ieri poco prima delle 18 all’incrocio tra via Alcide De Gasperi e via Gazzo, poco fuori da Bagnolo San Vito. Alla guida della propria auto infatti un 80enne del posto, giunto sull’incrocio, non si sarebbe accorto della presenza dell’altra automobile, ed è andato a schiantarsi contro il mezzo a bordo del quale stava viaggiando una famiglia composta da padre e madre di 43 e 34 anni e i bambini di due e sei anni. Le due auto stavano procedendo a velocità piuttosto ridotta e quindi l’impatto non è stato particolarmente violento. A finire in ospedale proprio l’80enne, mentre gli occupanti dell’altra auto – compresi i due bambini che erano seduti sui seggiolini – non hanno avuto bisogno di cure. Sul posto sono arrivati polizia stradale, 118 e vigili del fuoco.