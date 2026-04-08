Riapre dopo mesi di stop e con una nuova gestione l’area camper di Monzambano

MONZAMBANO – Dopo alcuni mesi di chiusura a causa della cessazione della precedente gestione e in attesa dell’affidamento in concessione alla nuova, sabato 4 aprile è stata re-inaugurata l’area camper in via degli Alpini a Monzambano, una delle più amate dai turisti italiani e stranieri per la sua posizione strategica tra le colline moreniche e il lago di Garda.

Il sindaco Giorgio Cappa, presente per il taglio del nastro, ha dichiarato: «È un giorno importante per il nostro Comune, visto che riapre dopo un periodo di chiusura forzata una struttura fondamentale per il turismo e apprezzatissima dai tanti visitatori».

L’area è stata affidata in gestione ad Alica Service. Così il rappresentante legale della società, Alex Rorato: «A seguito delle varie vicissitudini degli ultimi anni, aver vinto la gara per questa area camper, tra le più belle in Italia per la sua collocazione nella natura e per la sua centralità, ci rende molto orgogliosi. Siamo pronti a darci da fare per migliorarla nel periodo che sarà la nostra gestione».