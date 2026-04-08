l Kaos in Nietzsche e in Kierkegaard con la Lubes ad Asola

ASOLA – Appuntamento questo pomeriggio presso il Teatro San Carlo di via della Libertà nr. 3, con un nuovo interessante incontro della Delegazione dell’Asolano della Lubes Libera Università dei Santi Benedetto e Scolastica organizzato dalla Fondazione Dominato Leonense di Leno (Bs) in collaborazione con il Comune di Asola. In programma alle 15 l’incontro dal titolo “Nuove rotte e nuovi approdi: il Kaos ordinato in Nietzsche e in Kierkegaard” a cura del docente di filosofia Giovanni Luca Capoferri. Il successivo appuntamento con la Delegazione dell’Asolano della Lubes si terrà poi mercoledì 15 aprile con la conferenza dal titolo “Caso, destino o Provvidenza? Che cosa determina la vita umana?” a cura del teologo Giacomo Canobbio. Per partecipare alle iniziative della Lubes ci si può rivolgere al Museo Civico “Goffredo Bellini” tutti i giorni dalle 8.30 alle 13, telefonare al numero 0376-733075 oppure inviare una mail a: museo@comune.asola.mn.it.