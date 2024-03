Smog: male comune, strategia comune. Convegno del Pd a Mantova

MANTOVA – Le città della valle padana devono continuamente interagire tra di loro. Come ci si deve muovere nell’ottica di un nuovo Green Deal Padano? A questa domanda si è provato a dare risposta durante l’incontro, organizzato dalla sezione mantovana del Partito Democratico, presso gli ambienti dell’Arci Salardi. Al tavolo dei relatori, l’assessore alla Casa e Piano quartieri di Milano, Pierfrancesco Maran e il sindaco Mattia Palazzi. Moderatrice, la responsabile comunicazione del Pd mantovano, Alice Vismarra. «Qualche anno fa ho provato a chiamare tutti i sindaci dei capoluoghi della cosiddetta area padana, una geografia politica ampia, dove il tema era e continua ad essere uno – spiega Palazzi -: ragionare su un piano di investimenti dell’aria della pianura padana che sia decennale e interessi diversi stakeholder, a più livelli. Che riguardi la mobilità delle persone e anche delle merci». «Perché è importante avere una strategia – aggiungeMaran -? La pianura padana è una delle zone peggiori di Europa per la qualità dell’aria: se hai quest’aria devi ridurre il carico antropico e produrre meno. La nostra sfida è passare da un livello all’altro, senza diminuire la produzione». Il tema ambientale c’entra con le sfide sociali del territorio, anche in rapporto con le altre istituzioni. E dove è chiara l’insoddisfazione verso i vertici di Regione Lombardia. «Una regione normale, fa un patto con le istituzioni – continua Palazzi -. Ci sono 120.000 auto che vengono quotidianamente nel capoluogo mantovano da comuni vicini.Una politica lungimirante, pensa ad un piano per una metropolitana di superficie». Ampio spazio hanno avuto anche le costanti problematiche di Trenord. «Trenord non funziona -sentenzia Palazzi -. Si dovrebbe aprire a soluzione diverse. Il collegamento con Peschiera può, per noi, essere una soluzione ad un disservizio notevole sulla linea Mantova- Milano».