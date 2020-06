Rivarolo Mantovano – I Palazzoni a nuovo: progetto da 300mila euro

RIVAROLO MANTOVANO Riqualificare due edifici, i cosiddetti Palazzoni, per migliorarli e trarne anche un vantaggio in termini di energia grazie ai pannelli fotovoltaici che il Comune di Rivarolo Mantovano punta ad installare. L’ambizioso progetto, già in parte avviato, ammonta ad un totale di 300mila euro.

Nei giorni scorsi è stata completata la sostituzione dei fluviali, ormai danneggiati, per una cifra complessiva di 15mila euro. Gli interventi ai Palazzoni non si limitano, però a questo primo lavoro per cui la giunta Galli ha in mente una sistemazione importante per rimettere a nuovo due edifici su cui da tempo non viene effettuata manutenzione.

«Si tratta di due strutture di edilizia convenzionata realizzata tra fine anni ‘70 ed i primi degli ‘80 – spiega l’assessore ai lavori pubblici Ugo Enrico Guarneri -. Edifici a tre piani con corpi in linea ed a ballatoio realizzati un po’ “al risparmio” e su cui non è mai stata fatta manutenzione regolare che presenta molti punti deboli. Tra questi – sottolinea l’assessore – la copertura piana e le strutture verticali in cemento armato a vista a cui si aggiungono oggi diverse infiltrazioni d’acqua». Costruzioni – in parte affittate a nuclei famigliari fragili ed in minima parte venduti a privati – che non presentano, inoltre, un design che ben si inserisce nell’area in cui sorgono dove sono presenti anche molte villette a due piani.

Necessario, dunque un intervento da tempo atteso per il quale l’amministrazione comunale, come detto, ha previsto importanti investimenti: se, infatti, la sistemazione dei pluviali (15mila euro) è solo un primo e necessario passo l’idea futura è quella di realizzare «un’operazione virtuosa che possa generare reddito – prosegue Guarneri -; abbiamo pensato di installare un impianto fotovoltaico (in grado di produrre fino a 80Kwh, ndr) per ripagare, nel tempo, gli investimenti che andremo a fare sui Palazzoni». Un’idea nata nel 2015 e per la quale era già stato fatto uno studio di fattibilità per un progetto che richiederà una spesa complessiva di 300mila euro. Il prossimo passo sarà trovare gli interlocutori con cui realizzare l’intervento (obiettivo è concludere la parte tecnica entro l’anno) le cui spese saranno, appunto, sostenute attraverso l’utilizzo dell’energia prodotta dal fotovoltaico.