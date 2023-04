Doppio appuntamento con “Per corti e cascine”

MANTOVA Cresce l’attesa per la ventiseiesima edizione di “Per corti e cascine”, giornate di fattorie a porte aperte, che si terrà domenica 14 e domenica 21 maggio. Una cinquantina le aziende agricole che apriranno le porte per visite guidate ed attività di animazione e 6 i percorsi tematici per vivere la campagna: strada del vino e dell’olio, la via Postumia, la strada del riso, la città agricola, terre e acqua, Oltrepò mantovano. Le proposte delle corti e delle cascine partecipanti possono essere scaricate dal sito www.percortiecascine.it. Le cartoguide per conoscere i percorsi e le aziende partecipanti sono già in distribuzione presso la sede del Consorzio, a Mantova, in strada Chiesanuova, presso i mercati contadini e presso la Casa del Rigoletto. Sui profili social del Consorzio, inoltre, sarà possibile seguire con continuità gli eventi programmati da ogni azienda. Queste giornate, infatti, hanno l’obiettivo di far incontrare produttori agricoli e consumatori , in un viaggio alla scoperta della maestria contadina, della fonte del cibo, della biodiversità, dei sapori più genuini e del respiro dello spazio rurale. La manifestazione “Per corti e cascine” da anni presenta le trasformazioni dell’agricoltura multifunzionale, sostenibile e solidale, attenta ai cambiamenti climatici.

Sabato prossimo 22 aprile, in occasione della giornata della terra, nei mercati contadini di Mantova, a Borgochiesanuova e sul Lungorio, saranno in distribuzione le cartoguide per conoscere l’agricoltura contadina e bustine di sementi di fiori misti per aiutare gli insetti impollinatori. In questi due mercati, inoltre, nelle prossime settimane saranno intensificate le iniziative sulla circolarità e sulla lotta agli sprechi in generale. Nei mercati contadini di città già da tempo sono attive le campagne “Brutti ma buoni” contro lo spreco alimentare e la campagna “Porta la sporta” per l’utilizzo di borse e contenitori ottenuti da fibre vegetali e riutilizzabili. Da sabato 22 aprile, inoltre, nel mercato di di Borgochiesanuova, Valentina Ferrarini, coltivatrice di piante tintorie, organizzerà tutti i sabati, dalle 10 alle 11, corsi intesivi per imparare a lavorare con i ferri da maglia ed a rinnovare il proprio guardaroba con i colori naturali estratti dalle piante tintorie, evitando di buttar via maglie ormai fruste. Ad ogni partecipante saranno, infatti, consegnati in dotazione ferri da maglia e filati tinti con colori naturali.

Nelle prossime settimane sono in programma altri molteplici interventi per qualificare sempre più i mercati contadini in termini di sostenibilità e di circolarità.