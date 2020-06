Il turismo a San Benedetto riparte

SAN BENEDETTO PO Il turismo a San Benedetto Po riparte: piano, ma con decisione; e lo confermano i quasi 150 ingressi al museo civico polironiano registrati nel week-end lungo del 2 giugno. Numeri che, precisano dal Comune di San Benedetto, sono riferiti ai soli visitatori paganti, escludendo quindi tutti coloro che hanno diritto all’ingresso gratuito ma anche coloro che hanno deciso di recarsi a San Benedetto ma concentrando la loro attenzione sul resto del paese e sulle campagne circostanti.

Ovviamente il primo weekend risentiva anche del fatto di cadere esattamente un giorno prima della fine della serrata anche sui confini regionali. Questo, inevitabilmente, ha penalizzato San Benedetto per quello che riguarda eventuali visitatori dal Veneto e dall’Emilia ma ha regalato comunque dei riscontri positivi all’ufficio Iat: tenendo conto infatti anche dei dati relativi elle prenotazioni per la visita al museo, molte sono state le persone provenienti dalla nostra provincia ma significativa è stata anche una nutrita comitiva che si è recata a San Benedetto dalla provincia di Milano. Il primo week-end, seppur lungo, è andato quindi con un risultato che non è ancora paragonabile ai numeri che San Benedetto registra abitualmente, ma che rappresenta un significativo punto di (ri)partenza: ora si tratta di vedere se i week-end successivi, a partire da questo, confermeranno questa ripartenza.