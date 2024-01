Roverbella – Lotta contro la violenza di genere, il 30 gennaio incontro organizzato dall’Auser

Roverbella Proseguono a Roverbella le inziative rivolte a sensibilizzare le persone di tutte le generazioni nei riguardi alla lotta contro la violenza di genere e quella compiuta nei riguardi delle donne. Martedì 30 gennaio nella sala polifunzionale dell’Auser di Roverbella, in via dell’Artigianato 25, si terrà un incontro pubblico ideato e promosso dall’Assessorato alle pari opportunità. Protagonista dell’evento sarà l’esperta Nicoletta Novaro che con i suoi interventi offrirà ai presenti gli spunti per potersi confrontare sull’importanza della gestione delle emozioni fra ragazzi e adulti. L’appuntamento, che si rivolgerà a tutti i genitori di figli adolescenti … e non sol, avrà come tema di fondo: “Come stimolare la nascita dell’intelligenza emotiva”. Anche questo evento nasce nell’ambito del percorso sul tema della violenza e degli stereotipi di genere, portato avanti in sinergia dal Comune e dalla Scuola, rivolto ai ragazzi di terza media. L’obiettivo, dopo aver dialogato con i ragazzi, é quello di offrire uno spazio di riflessione anche agli adulti e alle famiglie. (p.b.)