Roverbella: un’intera comunità in lutto per Ransom, strappato alla vita a soli 14 anni

ROVERBELLA Alla fine le speranze della famiglia, dei compagni di squadra, degli amici, di tutto un paese, sono purtroppo andate disattese nel peggiore dei modi: e ora una famiglia, ma anche tutta Roverbella, deve fare i conti con l’assurdità della scomparsa di un ragazzo di soli 14 anni. Ransom Acquah è purtroppo deceduto ieri all’ospedale di Borgo Trento a Verona dove era ricoverato da martedì scorso per un malore improvviso che – purtroppo- ha avuto ragione della sua giovane vita. Calciatore dei giovanissimi della Roverbellese, in segno di lutto le partite nei tornei Sgs e quelli attività di base sono rinviate – come confermato dalla delegazione Figc di Mantova – Giocano solo la prima squadra e la juniores.

Ransom Stanley Acquah si era sentito male nel pomeriggio di martedì: la corsa disperata in ambulanza all’ospedale di Mantova e quindi a quello di Verona confermava solamente la gravità del quadro clinico del povero ragazzo tanto che i sanitari del nosocomio scaligero decidevano di procedere con un intervento chirurgico che però, purtroppo, nbon dava gli esisti sperati. Nelle ore successive un ulteriore peggioramento delle condizioni del ragazzo portava a far ritenere ai sanitari che fosse ormai sopraggiunta anche la morte cerebrale e quindi solo le macchine riuscivano a tenere in vita lo sfortunato 14enne. Ieri l’epilogo, terribile, quello che nessuno avrebbe mai voluto scrivere; ancora da fissare la data dei funerali del ragazzo.