Travolto in bici da un’auto all’incrocio della Sp 6 a Ceresara: muore 44enne bengalese

CERESARA I soccorsi del 118 sono stati tempestivi: il personale medico e paramedico ha tentato tutte le manovre del caso, ma alla fine non ce l’ha fatta. Un ciclista è morto ieri intorno alle 19 lungo la strada provinciale 6 a Ceresara. Si tratta di Abul Kayer, bengalese di 44 anni domiciliato a Guidizzolo. La vittima, che addosso non aveva documenti, è stata identificata solo nella tarda serata di ieri. Lo schianto si è verificato in un tratto all’incrocio della provinciale 6 che prende il nome di via Testa, e il tratto stradale che da un lato prende il nome di via Tre Martiri e dall’altro provinciale 15. La dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri delle stazioni di Piubega e Monzambano e del Norm di Castiglione: probabile che il buio di quel tratto di strada abbia avuto un ruolo di primaria importanza. Il ciclista è stato investito da un’auto Volkswagen Polo condotta da un ragazzo pure residente in zona. Il personale dell’auto medica del 118 intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri intervenuti.