Rubano alimentari e cosmetici nel supermarket: bloccate e denunciate tre donne rumene

CURTATONE

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova hanno deferito, in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, 3 donne romene poiché ritenute responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato. Le tre donne erano state segnalate ai Carabinieri dall’addetto alla sicurezza di un supermercato di Curtatone, il quale aveva notato che il terzetto aveva asportato della merce. I Carabinieri intervenuti controllavano le tre donne che, nel frattempo, stavano per lasciare la zona a bordo di un’autovettura, al cui interno rinvenivano 37 confezioni di tonno e vari prodotti cosmetici. La merce rinvenuta è stata riconsegnata al supermercato, mentre è scattata la denuncia a carico dei soggetti.