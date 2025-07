Carabinieri del Nas in un bar di Curtatone: trovate diverse irregolarità. Multe per oltre 5mila euro

CURTATONE I Carabinieri della Stazione di Curtatone, con l’ausilio dei Carabinieri del N.A.S. di Cremona, eseguivano un controllo ad un bar, il cui titolare veniva sanzionato per la mancata applicazione del sistema HACCP, la mancata esposizione delle tabelle alcoliche informative, il mancato aggiornamento del dvr, per la cassetta di pronto soccorso non a norma, la mancanza di segnaletica di sicurezza, per un totale di oltre 5.000 euro di sanzioni.

Nel corso del controllo, nei pressi del locale all’interno di una siepe, i Carabinieri rinvenivano quasi 2 grammi di hascisc suddivisi in dosi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.