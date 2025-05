Rubò 100kg di materiale in alluminio, denunciato 62enne

GAZZUOLO A fine febbraio un 62nne residente a Arosio (CO) e domiciliato a Cadelbosco (RE), unitamente ad altre persone, asportava 100 kg di materiale in alluminio presso la sede della società “Ci-emme di Montini Carol & C. snc” di Commessaggio (MN), strada Provinciale.

Dopo mesi di indagini i Carabinieri della Stazione di Gazzuolo hanno denunciato il soggetto alla Procura della Repubblica di Mantova ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato in concorso.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.