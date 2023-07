Sabbioneta – Don Maffezzoni, parroco dell’unità pastorale Beata Vergine

Sabbioneta Si vanno definendo i tempi per gli spostamenti del clero disposti dalla diocesi cremonese per la zona Oglio Po. Per quanto riguarda Sabbioneta si è appreso in questi giorni che l’attuale vicario, don Alessandro Maffezzoni, domenica 1 ottobre farà il suo ingresso come nuovo parroco dell’unità pastorale Beata Vergine delle Grazie, formata dalle parrocchie di Cicognara, Cogozzo e Roncadello, subentrando a don Andrea Spreafico. La cerimonia si svolgerà nella chiesa del Battista di Roncadello, scelta perché la più ampia fra quelle delle tre parrocchie e quindi in grado di ospitare il maggior numero di fedeli. L’ingresso farà seguito al saluto dalle comunità di Sabbioneta, Ponteterra, Villa Pasquali e Breda Cisoni, che avverrà in occasione della Festa dell’oratorio San Sebastiano di Sabbioneta, nel mese di settembre. Una settimana di festeggiamenti che vedrà in apertura il saluto a don Maffezzoni e in chiusura, la domenica successiva, l’ingresso del nuovo vicario affidato alla comunità pastorale dal vescovo di Cremona mons. Antonio Napolioni, don Claudio Bressani ,classe 1983, originario di Caravaggio e fresco di ordinazione sacerdotale. (u.b.)