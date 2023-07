Tutela ambientale del territorio è operativo lo sportello legalità della Cna

MANTOVA E’ operativo lo sportello di legalità ambientale della CNA ambiente rivolto alle imprese associate. Lo sportello ha l’obiettivo di fornire ascolto e informazione giuridica e tecnica oltre ad espletare le pratiche amministrative -spiega il Direttore della Cna, Elisa Rodighiero-che riguardano le problematiche ambientali delle imprese a beneficio della salvaguardia del territorio e la salute e sicurezza dei cittadini . Lo sportello oltre ad offrire quindi una assistenza a 360 gradi per un corretto comportamento nella raccolta dei rifiuti del ciclo produttivo delle imprese-continua la Rodighiero- nel rispetto delle normative ha lo scopo di semplificare la loro vita sulla smaltimento dei rifiuti dando agli artigiani la possibilità di attivare un check up aziendale sull’aggiornamento normativo e sugli adempimenti da ottemperare in tema di rifiuti e mantenere alti gli standard qualitativi, al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente . Lo sportello legalità ambientale -prosegue la Rodighiero- vuole creare un ulteriore strumento di interazione con le imprese le quali tramite il loro fondamentale apporto di monitoraggio, possono contribuire alla diffusione della cultura della legalità in campo ambientale. Nella sostanza dei fatti vogliamo fare -conclude la Rodighiero- un’opera di informazione e di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale nel comparto artigiano . Info, Silvia Pasin, 0376-3179117- email: pasin@mn.cna.it.