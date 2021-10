Pallavolo serie C f – Rivalta ha tolto i veli

RIVALTA Nel weekend scorso vi è stato il vernissage ufficiale dell’Inox Meccanica Rivalta, al Ristorante Alta Marea alla Sacca di Goito. Erano presenti anche il sindaco Gianni Grassi, il vice sindaco e assessore allo sport Luciano Chiminazzo, la presidente Clara Savazzi e tutto il gruppo squadra. Un momento di festa per dare inizio all’anno sportivo 2021/22. Manca infatti solo una settimana al debutto in campionato a Villanuova sul Clisi per le ragazze di coach Cristian Verri. Sarà anche la gara che segna un minimo di ritorno alla normalità, dopo il lungo stop per la situazione sanitaria. La presidente Savazzi ha voluto inaugurare la stagione con un breve discorso, partendo con il ringraziare tutti gli sponsor «che ci permettono di continuare a divertirci, far divertire e perchè no, anche sognare. Auguro una stagione ricca di soddisfazioni a tutto il gruppo con la speranza di poter svolgere un’intero campionato sereno e senza intoppi». Sabato 16 alle ore 21 è in programma il primo match a Villanuova sul Clisi e sarà già battaglia contro una squadra ben attrezzata.

Sabato 23 alle ore 18 finalmente il Rivalta tornerà a giocare in casa davanti ai propri tifosi. Il club chiama quindi a raccolta il pubblico, pronto a tornare a tifare per le proprie beniamine.