Calcio giovani – I Pulcini del Castiglione danno del filo da torcere al Brescia

Castiglione Domenica 12 gennaio si è disputato al “Lusetti” il test tra i Pulcini 2010 aloisiani e i pari età del Brescia. Un poco di emozione si sente nell’aria, ma forse è tra gli adulti perché i rossoblù non sono per nulla intimoriti, tenendo testa ai più blasonati avversari con ripartenze che fanno tremare la retroguardia bresciana, creando non pochi problemi all’estremo difensore. Gli ospiti non stanno a guardare, ma la prevalenza dei locali è schiacciante; in difesa riescono a sbrogliare situazioni pericolose, stoppando tutti i tiri. Nei quattro tempi concordati, il risultato finale è di pareggio. Buon gioco da parte delle due compagini, ne hanno macinato parecchio. Buone individualità in campo, alcuni ragazzi hanno mostrato buone doti di palleggio. I confronti con realtà di rango superiore, fanno bene alla crescita sportiva e umana dei giovani aloisiani.