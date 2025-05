Sabbioneta giovedì 22 sarà splendida cornice di “Fuori giro fra le mura”

Sabbioneta Sabbioneta è la cornice di un evento imperdibile in occasione del Giro d’Italia 2025. Giovedì prossimo, a partire dalle ore 12, piazza Ducale si trasformerà in un cuore pulsante di festa con l’evento “Fuori giro fra le mura, il terzo tempo della tappa”, un appuntamento speciale per tutte le età, all’insegna non solo dell’importante evento sportivo, ma anche della buona musica, dello stare insieme e delle emozioni, per vivere in modo unico l’atmosfera della corsa rosa. L’intera giornata sarà all’insegna di intrattenimento, musica dal vivo, sport e proposte gastronomiche, con un maxischermo che trasmetterà in diretta la tappa del Giro d’Italia, permettendo ai presenti di seguire ogni momento della gara. Ma non solo: accompagnato da una marching band, il pubblico potrà recarsi presso il luogo della tappa, mentre Radio Circuito 29 proporrà intrattenimento musicale e un dj set a chiusura della giornata di festa. Sarà inoltre presente un punto food per vivere l’evento in modo ancora più gustoso.

Il programma della giornata: si parte alle ore 12 con il live set della Tiger Dixie Band e il suo mix coinvolgente di jazz, swing e bebop. Alle 14.30, grazie al maxischermo allestito direttamente in Piazza Ducale, si potrà assistere in diretta al Giro d’Italia. Alle ore 16.30 la Tiger Dixie Band accompagnerà il pubblico presso il luogo della tappa rosa con una marcia musicale. Alle 18.30, tornati in piazza Ducale, sarà la volta del live set di Sole: un’esplosione di atmosfere blues, soul e funky. A seguire, il dj set di Daniele Bernardelli di Radio Circuito 29, che inoltre proporrà intrattenimento musicale durante tutta la giornata.

Un appuntamento unico, che unisce sport, musica e convivialità in un contesto storico e unico al mondo. L’appuntamento è quindi per giovedì prossimo: Sabbioneta è pronta per vivere insieme il terzo tempo del Giro d’Italia 2025. “Fuori Giro fra le mura, il terzo tempo della tappa” è organizzato dal Comune di Sabbioneta e dalla Fondazione Artioli, in collaborazione con il Comitato Città di Viadana – Giro 2025, ed è finanziato dall’Unione Europea. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso un evento unico che fonde cultura, sport e partecipazione collettiva. Un’occasione speciale per celebrare il Giro d’Italia in una dimensione nuova, inclusiva e profondamente legata alle radici del territorio mantovano.