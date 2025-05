Calcio 2a Categoria – Sermide prepara al dettaglio la sfida play off contro il Rivara. Travaini: “Ce la possiamo fare”

Sermide L’ora della verità per il Sermide di mister Varani, atteso domenica dalla sfida decisiva sul campo del Rivara: in palio c’è il terzo turno play off di Seconda Categoria emiliana. Il Sermide arriva all’appuntamento forte del successo per 1-0 sul Bondeno nella semifinale, mentre il Rivara ha superato 3-2 il Carpine. «Contando anche la semifinale col Bondeno – spiega il capitano Devid Travaini – siamo arrivati a disputare la quarantesima gara stagionale, tra campionato, Coppa Emilia e play off. È un numero importante, che racconta quanto lavoro abbiamo fatto fin qui. Ora ci aspetta un avversario molto valido: col Rivara in campionato è finita in parità, segno che il confronto si preannuncia equilibrato. Ma in questa finale secca dobbiamo vincere a tutti i costi, se vogliamo accedere alla fase regionale. Non ci saranno appelli, come già domenica scorsa: serviranno lucidità, attenzione e determinazione». Il Sermide dovrà quindi cercare l’impresa in trasferta, contro una squadra solida e ben organizzata. «La posta in palio è altissima – conclude Travaini – ma dobbiamo credere fino in fondo nelle nostre possibilità. Giochiamo con coraggio, possiamo farcela». In vista della sfida, torna a disposizione Mora, mentre resta in dubbio Vincenzi.