Piubega: presepio vivente, al via la seconda edizione del concorso fotografico

PIUBEGA Nelle scorse settimane, l’associazione Eos Cultura e Ricerca Piubega, mantenendo fede a quanto indicato dal regolamento del “Primo concorso fotografico Presepio Vivente di Piubega” per l’edizione 2023-2024, si è incaricata di cedere a Piubegattiva e, più precisamente, alla sezione “Amici del Presepio Vivente”, le 26 opere che sono state selezionate nel contesto di tale concorso ed esposte nel marzo del 2024 nella cornice di Palazzo Cavallara-Pavesi in via Marconi.

Ad occuparsi della consegna delle fotografie vincitrici è stato direttamente il presidente dell’associazione Eos Cultura e Ricerca Piubega Cirillo Donelli, che ha così fatto avere le immagini scattate per la scorsa edizione e selezionate dalla giuria al presidente di Piubegattiva Michael Bonoldi.

In occasione di tale passaggio, il presidente di Eos ha rilanciato l’appuntamento, ricordando di partecipare gratuitamente al “Secondo concorso fotografico Presepio Vivente di Piubega”. Per prendere parte al nuovo evento indetto dall’associazione, occorrerà spedire un massimo di 4 opere a colori o in bianco e nero nella finestra di tempo compresa tra giovedì 15 gennaio e sabato 31 gennaio 2026, direttamente all’associazione tramite l’indirizzo email eos_piubega@virgilio.it.

Come già successo per la precedente edizione del concorso, verranno selezionate 26 opere vincitrici, le quali saranno saranno poi esposte negli ambienti di Palazzo Cavallara-Pavesi. Il regolamento è disponibile sulla pagina Facebook dell’associazione Eos Cultura e Ricerca Piubega. Per informazioni, chiamare il 350-097.52.43 o il 339-744.02.24, oppure scrivere una mail a eos_piubega@virgilio.it.