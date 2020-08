Ciclismo – Affini si fa in tre per gli Europei élite

ROMA Da lunedì 24 a venerdì 28 agosto la località transalpina di Plouay (Francia), situata nel cuore della Bretagna nel distretto del Morbihan da sempre profondamente legata al ciclismo, ospiterà la rassegna continentale su strada dedicata alle categorie juniores, U23 ed élite (uomini e donne). Il mantovano Edoardo Affini correrà tra gli élite la prova a cronometro (lunedì 24), la prova in linea (mercoledì 26) e il mixed relay (venerdì 28), dopo la corsa contro il tempo ai Campionati Italiani di venerdì 21. «Cercherò di fare del mio meglio – afferma Edoardo – Ci tengo sempre particolarmente a fare bene quando indosso la maglia azzurra». In tutto saranno assegnati tredici titoli europei. Nella giornata di apertura in programma tutte le prove a cronometro, a seguire le gare in linea e il mixed relay. Oltre agli élite, sono state ufficializzate le convocazioni delle Nazionali Juniores ed Under 23. Ricordiamo che l’Italia nella passata edizione ha conquistato il secondo posto nel medagliere per Nazioni, alle spalle dell’Olanda, con 9 medaglie vinte: 4 ori, 1 argento e 4 bronzi. Tra gli uomini élite è stata l’unica ad aver realizzato la doppietta azzurra con Matteo Trentin nel 2018 ed Elia Viviani nel 2019, dopo il titolo continentale conquistato da Sagan nel 2016 (prima edizione), e quello di Kristoff nel 2017. Le prove in linea si correranno su di un circuito di 13.6 km, con partenza e arrivo da Plouay. La cronometro è di 25.6 km.

I convocati: Nazionale uomini élite – ct Davide Cassani. Per la prova a cronometro (lunedì 24 ore 16.10-17.15; 25.6 km): Affini Edoardo (Mitchelton-Scott), Konychev Alexander (Mitchelton-Scott). Il ritrovo di partenza è fissato per il primo pomeriggio del 22.

Prova in linea (mercoledì 26, ore 12-15.45; 177 km, 45 km per 13 giri): Affini Edoardo (Mitchelton-Scott), Ballerini Davide (Deceuninck – Quick Step); Boaro Manuele (Astana Pro Team); Cimolai Davide (Israel Start-up Nation); Colbrelli Sonny (Bahrain-Mclaren); Nizzolo Giacomo (Ntt Pro Cycling Team); Trentin Matteo (Ccc Team); Ulissi Diego (Uae Team Emirates). La squadra partirà per la Francia lunedì mattina.

Mixed Relay (venerdì 28 ore 14.30-17.00; 54,60 km – 2 giri per gli uomini + 2 giri per le donne): Affini Edoardo (Mitchelton-scott); Bertazzo Liam (Vini Zabù – Ktm); Plebani Davide (Biesse Arvedi).