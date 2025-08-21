Sagra del luccio in salsa: dal 4 settembre a Pozzolo sul Mincio

Pozzolo (Marmirolo) A Pozzolo sul Mincio, in occasione della ricorrenza della Natività della Beata Vergine Maria, patrona della frazione marmirolese, si svolgerà dal 4 all’8 di settembre, la 51esima edizione della Sagra del luccio in salsa. Nella zona degli impianti sportivi, in riva al Mincio, in via Reboline 4, le principali orchestre locali allieteranno i partecipanti con i loro repertori che spaziano dal liscio al latino americano, dando modo agli appassionati del ballo, di calcare la pista.

Gli stands gastronomici, allestiti dalla locale Polisportiva, oltre al luccio in salsa con polenta (piatto principe della manifestazione nonché ricetta De.C.O.), consentiranno di gustare, secondo una formula collaudata da anni, anche altre specialità tipiche mantovane, come i tortelli di zucca, il risotto con la salsiccia di suino, il risotto con i saltarei (gamberetti di fiume) e l’immancabile torta sbrisolona; il tutto accompagnato da vini di qualità, tra cui il lambrusco mantovano D.o.p.

A contorno della manifestazione, una serie di eventi tra mercatini, esposizioni e luna park.

Domenica 7, nella piazzetta della chiesa, si terrà per il dodicesimo anno, a partire dalle 8, la rassegna Madonnari a Pozzolo, che permetterà di ammirare l’arte effimera del gessetto, nelle opere dei più quotati artisti del genere, mentre dalle 12, il gruppo di cantastorie folkloristico “I Piö” riserverà una lieta accoglienza a chi pranzerà alla festa.

Lunedi 8, nella giornata conclusiva, spettacolo pirotecnico di fuochi d’artificio alle 23. A disposizione dei partecipanti ampi parcheggi e un’area camper attrezzata a 500 metri dall’area feste.

L’apertura degli stands gastronomici è fissata alle 19.30. Domenica anche a pranzo dalle 12.30 con menù ridotto. Il programma nei dettagli: giovedì 4 settembre alle 17 Gara MTB short track categoria giovanissimi. Ore 21 orchestra spettacolo Omar Lambertini. Venerdì 5 settembre, alle 21 Radio Pico – dj Vittorio Cavallini e Voice Monia. Sabato 6 alle 21 orchestra Selena Valle. Domenica 7 settembre, ore 8.00 Madonnari sul sagrato e alle 12 pranzo e accoglienza con PiÖČČ – cantastorie folkloristico Castellani. Ore 21 orchestra Gigio Valentino. Lunedì 8 settembre alle 21 orchestra Maurizio Medeo. Alle 23 spettacolo pirotecnico di fuochi d’artificio.

Gli organizzatori della manifestazione sono la Polisportiva Pozzolese a.s.d – Avis Pozzolo – e l’ Associazione Culturale La luna nel pozzo. Contatti: info@polisportivapozzolese.it Il programma completo sul sito: www.polisportivapozzolese.it

Federica Lonati