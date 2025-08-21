Suzzara – A 70 anni attraversa il Po a nuoto per ricordare il marito scomparso

Suzzara Sognava da tempo di ricordare così il marito che era scomparso da qualche tempo e le cui ceneri erano state sparse nel Po. La 70enne Antonella Manfredini, ha deciso così – per stare vicino ancora una volta all’amato consorte – di percorrere a nuoto un tratto del grande fiume, da Riva di Suzzara a Cizzolo. Un totale di circa 40 minuti di nuoto, fatica doppia per lei che non è mai stata una nuotatrice professionista, in totale sicurezza visto che era seguita a brevissima distanza da un conoscente a bordo di una barca, pronto a intervenire in caso di necessità.

Ma l’amore di Antonella per il marito scomparso e il desiderio di omaggiarlo in questo modo hanno avuto la meglio su tutte le eventuali difficoltà e nella giornata di Ferragosto la donna, titolare di un locale, è riuscita nell’impresa. Antonella Manfredini ha ricordato, a tutti gli amici che – con una punta di commozione – si sono congratulati con lei, che questa era un’impresa che voleva realizzare da tempo: «Ho realizzato questo desiderio -ha scritto su Facebook – pensando con tutto il mio amore a mio marito. Volevo essergli più vicino con questo gesto: sono orgogliosa e felice, .e la mia gioia vorrei condividerla». (nico)