Tennis Tavolo serie C1 m – PaninoLab vola in serie B2!

BAGNOLO SAN VITO Grandissima soddisfazione sabato in casa Bagnolese PaninoLab. Con una strepitosa prestazione, la squadra di serie C1, composta da Yegor Makinyan e dalle due giovani promesse del vivaio Tommaso Benevelli e Filippo Carraresi, conquista con una giornata di anticipo la promozione in B2. Nell’incontro decisivo contro la diretta avversaria, il Tennistavolo Carpi, i mantovani disputano la partita perfetta, ottenendo una schiacciante vittoria per 5-1. Partono subito bene, con due vittorie per 3-0 conquistate da Benevelli e Makinyan. Cede invece per 3-0 Carraresi contro il loro n.1, Luca Troni. Poi arrivano le tre vittorie determinanti: bravissimo Makinyan a prevalere per 3-2 su Cammarano e non è da meno Benevelli che batte il n. 1 Troni, giocando alla grande, per 3-1. Conclude la bellissima prestazione Carraresi che prevale 3-2 contro Campagnoli e regala a tutta la PaninoLab il salto di categoria. «Promozione più che meritata – la nota della dirigenza – che ripaga la società di tutti gli sforzi fatti nonostante i problemi causati dal Covid-19. Un grazie di cuore a tutti i ragazzi».