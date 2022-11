Asilo fatiscente a Motteggiana, alzata di scudi dei genitori

MOTTEGGIANA – Una situazione sconcertante che i genitori dei bimbi iscritti alla scuola materna Agazzi di Villa Saviola, indubbiamente, non riescono più a tollerare: muri della mensa ammuffiti e scrostati, carenza di sedute nell’aula ristoro, cartoni e nastro adesivo al posto delle tende e panchine in legno rappezzate sempre con dello scotch, sono alcune delle problematiche lamentate dalle famiglie e raccolte dal consigliere di minoranza di Motteggiana, Massimo Bonesi con l’intento di richiedere un pronto intervento all’amministrazione comunale. «In questi ultimi giorni – spiega Bonesi – sono stato contattato da arrabbiatissimi genitori di bambini che frequentano la scuola materna Agazzi. Mi hanno chiesto di portare all’attenzione la situazione di mal conservazione della struttura, il tutto documentato da fotografie a dir poco sconcertanti. La situazione più preoccupante, anche per la salute dei piccoli alunni, è la mensa scolastica dove sono costretti a consumare i pasti tra muri scrostati ed ammuffiti. Nel dormitorio, per oscurare le porte dalla luce, ci sono cartoni fissati col nastro adesivo in stile “baraccopoli”, mentre per le finestre si è adottato un tendone attaccato in modo posticcio con delle fascette. Si segnalano inoltre la presenza di panchine di legno rotte e rappezzate con nastro adesivo ed una imbarazzante carenza di sedie: i bimbi si portano la propria sedia dalla classe alla mensa. I genitori chiedono a gran voce un intervento urgente».