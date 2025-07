San Sebastiano, nuovo bando per il chiosco di Cavriana: sarà area per famiglie

CAVRIANA – Il Comune di Cavriana ha deciso di aprire un nuovo bando per la gestione del chiosco di San Sebastiano, al fine di riqualificare un punto nevralgico del paese e promuoverlo a spazio privilegiato per bambini e famiglie.

La struttura in questione, la cui precedente gestione è cessata ad ottobre 2024, verrà assegnata al vincitore del bando per un periodo complessivo di 3 più 3 anni. Di questi, i primi 12 mesi saranno ad affitto gratuito, così che i nuovi gestori possano procedere in tranquillità ai lavori per la sistemazione dei locali che versano ora in condizioni non lusinghiere.

Tra gli aspetti centrali del bando rientra il cambio di tipologia della struttura e dello spazio a disposizione: a chi prenderà possesso del chiosco viene infatti richiesto di implementare un’area giochi e, più in generale, di organizzare attività per i più piccoli e eventi per le famiglie. Lo scopo del Comune è infatti quello di trasformare il posto, situato a soli 100 metri in linea d’aria dalla scuola primaria, in un’area sicura e massimamente fruibile da bimbi e genitori.

Il bando, aperto da ieri e per i prossimi 30 giorni, è disponibile sulla piattaforma di Regione Lombardia e aperto a chiunque abbia esperienza nel settore. Per i nuovi gestori vi sarà, oltre all’obbligo di apertura durante la sessione estiva da aprile a ottobre, anche la possibilità di operare durante il periodo invernale. L’aggiudicazione per la gara indetta dal bando è prevista tra metà agosto e i primi di settembre nel rispetto dei normali controlli di legge.