Il paese di Castelbelforte e l’arte piangono il cavaliere Afro Negri

CASTELBELFORTE – Il mondo dell’arte mantovano piange il cavaliere della Repubblica Afro Negri, figura di spicco non solo per la sua vocazione pittorica ma anche per il suo impegno attivo e costante nel sociale e per la tutela delle tradizioni locali. Aveva 86 e da una decina di giorni si trovava ricoverato all’ospedale di Mantova per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Con Afro Negri se ne va una di quelle persone che hanno contribuito ad arricchire la collettività. Le sue tele nascondo da momenti emozionali, in una realtà quotidiana, suggestiva e naturalistica. E basta osservare i suoi paesaggi per venire trascinati in un mondo intriso di umanità, affetti e fantasia. Autodidatta, le opere di Negri sono un vero testamento, fatto di calore e di grande respiro. Tanti gli attestati di cordoglio giunte in queste ore alla moglie Ivana, ai figli Mara e Mirko, alla sorella Marisa e agli adorati nipoti. A nome dell’amministrazione di Castelbelforte, lo stesso vicesindaco Stefano Bauli ha espresso forte vicinanza alla famiglia: «Piangiamo non solo la scomparsa di una preziosa memoria storica, pioniere del carnevale castelbelfortese, di quella che fu la vecchia Pro Loco e di tutte le attività e manifestazioni in seguito confluite nell’Acs, di cui è stato speaker ufficiale, ma di un compaesano che lascia una traccia indelebile nella comunità». I funerali avranno luogo venerdì mattina, alle 10, nella chiesa di Castelbelforte.

Matteo Vincenzi