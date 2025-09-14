Sbalzato dalla moto finita fuori strada: grave un 64enne

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE Grave incidente oggi alle 16 lungo strada Ruberta, sulla Sp 44 tra le località Malcantone e ambone, nel territorio comunale di San Giacomo delle Segnate. Un uomo di 64 anni che stava percorrendo la strada in sella alla sua moto Guzzi di grossa cilindrata, ha perso il controllo del mezzo e dopo una sbandata è finito fuori strada. La moto si è fermata sul ciglio della strada, mentre il 64enne, che da quel che risulta risiede in zona, è stato sbalzato a una decina di metri sul lato opposto della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Quistello con l’auto medica del 118. Vista la situazione particolarmente grave, è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza di Brescia che ha trasportato il 64enne agli Spedali Civili di Brescia, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della stazione di Borgo Mantovano.