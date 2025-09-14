Pallavolo serie A3 – Gabbiano, segnali incoraggianti dal primo “top test” contro Modena

Modena Prima uscita stagionale e primi segnali positivi per il Gabbiano Farmamed, impegnato in un allenamento congiunto contro un avversario di alto livello come il Valsa Group Moden di SuperLega. Nel tempio della pallavolo, il PalaPanini, i ragazzi di coach Radici sono stati battuti 4-0, ma hanno fatto vedere buone cose, come primo test della nuova stagione. Il risultato finale ovviamente passa in secondo piano: al centro dell’attenzione vi erano le dinamiche di campo e le indicazioni tecniche utili per proseguire il lavoro. Eccezion fatta per il centrale Toajari e il martello Maiocchi, entrambi alle prese con una lieve distorsione alla caviglia, e per Cremonesi, tutto sono scesi in campo. Bene Pinali e Baciocco (9 punti a testa); da segnalare dall’altra parte il giovane ex Gabbiano Luca Tauletta, anche lui a quota 9. Nonostante la condizione fisica ancora in fase di costruzione, com’è naturale in questo periodo dell’anno, la squadra ha mostrato buoni spunti soprattutto nella gestione del cambio-palla. Restano margini di miglioramento, in particolare nella fase break, che sarà uno dei punti su cui concentrarsi nelle prossime settimane. L’incontro ha rappresentato un’occasione importante per confrontarsi con la pallavolo di alto livello e testare quanto sviluppato finora in allenamento. Il percorso di crescita continua secondo la programmazione dello staff, con la consapevolezza che il lavoro quotidiano porterà i suoi frutti. «Il risultato non ci interessa – spiega il ds Nicola Artoni – Sono contento perché abbiamo avuto buone indicazioni. Dobbiamo lavorare sulla fase di break, ma per essere la prima uscita contro un avversario di questo livello, possiamo essere soddisfatti. Andiamo avanti nel nostro percorso». Domani la presentazione della squadra (ore 19) alla Terrazza San Lorenzo e prossimo test mercoledì contro i campioni d’Italia del Trentino Volley (ore 19 a Trento).