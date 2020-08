Schianto all’incrocio maledetto, muore un 83enne

MARMIROLO Tragedia della strada nella tarda serata di ieri venerdì 14 agosto a Pozzolo. Un uomo di 83 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto poco prima delle 22 all’incrocio tra strada Sei vie e strada Marengo, un incrocio maledetto già teatro di altre tragedie della strada. A scontrarsi per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi di legge è stata una Smart e un furgone. Sul posto anche vigili del fuoco e 118 con eliambulanza, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare.