ASOLA Tragedia della strada nella notte a Castelnuovo di Asola. In seguito a un incidente avvenuto alle 3 di oggi, domenica 30 agosto, in via Mantova un 24enne ha perso la vita. Stando alle prime informazioni la vittima era a bordo di un’auto che sarebbe uscita di strada. Sul posto 118, forze dell’ordine, vigili del fuoco.

(notizia in aggiornamento)