Ciclismo – Revere applaude gli sprint dei Giovanissimi

REVERE I Giovanissimi mantovani sono stati grandi protagonisti ieri a Revere nel 6° Gp Ferramenta Mezzaqui, tra i quasi 200 gli atleti che hanno animato le varie fasi dell’appuntamento allestito con grande passione ed esperienza dai dirigenti dello Sporteven. La giornata si è aperta con la prova promozionale della G0 con i giovani atleti di età compresa tra i quattro e i sei anni. Al termine delle gare delle sei categorie, maschili e femminili, sul primo gradino del podio, parlando degli atleti virgiliani, sono saliti Beatrice Costa del Mincio Chiese nella G3, Cristian Ghiroldi della Feralpi nella G4, Ludovico Affini del Nuvolera nella G5, Maria Acuti dello Sporteven nella G6. Ci sono poi le piazze d’onore conquistate da Gloria Zuanazzi del Ciclo Club 77 nella G2 e Gianfilippo Ghidini del Mincio Chiese nella G6; e i terzi posti firmati da Tommaso Lucchini del Tatobike e Viola Mazzola del Ciclo Club 77 nella G1, Giovanni Busca del Ciclo Club 77 ed Emma Traldi dello Sporteven nella G3, Melania Tenca (nella G5) e Gloria Vezzosi del Gioca in bici nella G6. Il quadro dei piazzamenti si completa poi con il 4° posto di Gabriele Salardi del Mincio Chiese ed il 5° di Ryan Sermidi dello Sporteven nella G2; il 4° di Elisa Traldi dello Sporteven nella G3 e di Daniele Ronda del Tatobike nella G4; e, infine, il 5° di Pietro Zerbinati dello Sporteven nella G6.

Ogni gara ha rispettato le attese con ripetuti tentativi di fuga che solo in alcuni casi hanno raggiunto l’obiettivo. Il pubblico delle grandi occasioni, debitamente predisposto lungo il tracciato secondo le norme anticovid, ha applaudito a più riprese gli scatti proposti dagli atleti, confermando così il grande interesse rivolto al ciclismo giovanile in terra mantovana. A seguire le varie fasi del pomeriggio ciclistico c’erano, tra gli altri, il presidente del comitato provinciale Fci, Fausto Armanini, ed il responsabile regionale della struttura tecnica, Adriano Roverselli. Con loro anche gli esponenti dell’amministrazione comunale, dal sindaco Alberto Borsari agli assessori Daniela Besutti, Sergio Faioni e Alessandro Belluzzi, che sin dall’inizio ha sostenuto il progetto allestito dai dirigenti dello Sporteven.

Chiusa la parentesi reverese, oggi l’attenzione degli sportivi mantovani è rivolta agli Esordienti e agli Allievi impegnati rispettivamente a Covo (Bg) e a Povegliano (Tv).