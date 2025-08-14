Scippa un anziano e preleva 300 euro con il suo bancomat: denunciato un 25enne peruviano

BOZZOLO Alcuni giorni fa aveva perpetrato un furto con destrezza ai danni di un 70enne di Bozzolo. Il soggetto, dopo essersi impossessato del portafogli dell’anziano, effettuava arbitrariamente dei prelievi presso un bancomat, asportando quasi 300 euro. L’anziano, accortosi del furto e del successivo prelievo, ha denunciato il fatto ai Carabinieri di Bozzolo che, a distanza di alcuni giorni, hanno individuato il presunto autore del reato, un peruviano 25enne residente nel Milanese, denunciandolo all’Autorità Giudiziaria.