Ubriaco tra i binari blocca il transito dei treni: denunciato per interruzione di pubblico servizio

SUZZARA Incurante della sua religione ha abusato di sostanze alcoliche, quindi è andato a smaltire la sbornia facendo una passeggiata sui binari ferroviari vicino alla stazione FS di Suzzara, causando una temporanea interruzione dei treni. Protagonista della vicenda è un marocchino 27enne già noto alle Forze dell’Ordine.

Il fatto risale alla sera del 18 luglio scorso, ed ha visto protagonisti i Carabinieri della Stazione di Quistello, intervenuti sul posto per fermare il soggetto che, successivamente, è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. A carico dello straniero è scattata anche una denuncia per interruzione di pubblico servizio.