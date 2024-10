Pro-Gest nomina due nuovi consiglieri

MANTOVA/TREVISO Pro-Gest Spa annuncia che venerdì scorso il consiglio di amministrazione ha nominato per cooptazione, ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile, i signori Fabio Trabucchi e Giordano Maria Cogliati, quali nuovi amministratori in sostituzione dei signori Domenico Livio Trombone e Massimo Lucchini, le cui dimissioni sono state comunicate al mercato nei giorni scorsi.

Inoltre, il consiglio di amministrazione ha deliberato di attribuire la carica di presidente al Consigliere Angelo Rodolfi e la carica di Chief Financial Officer della società all’ing. Giordano Maria Cogliati.

L’ing. Trabucchi e l’ing. Cogliati sono professionisti dotati di comprovata expertise nell’ambito di articolati processi di ristrutturazione e turnaround in continuità aziendale, anche a livello di gruppo.

Giordano Maria Cogliati, che assume la carica di cfo in Pro-Gest, ha maturato un expertise sia come dirigente sia come consulente con un background consolidato in gestione aziendale, ristrutturazioni, M&A e corporate finance.

Con una comprovata capacità di creare valore e visione in contesti sfidanti, Cogliati ha gestito in autonomia numerose operazioni, dimostrando una visione strategica.

Fabio Trabucchi vanta oltre vent’anni di esperienza nel corporate finance e nelle ristrutturazioni aziendali.

Ha guidato programmi di trasformazione in diversi settori, tra cui manifatturiero, packaging, retail e moda, dimostrando una solida competenza nella gestione di complessi processi aziendali.