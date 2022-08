A Ferragosto porte aperte in tutti gli edifici storici della Piccola Atene

SABBIONETA – La cittadina gonzaghesca per ferragosto non chiude, anzi, potenzia le aperture per tutto il mese di agosto. Per tutti coloro che vorranno visitare la “città ideale” una ghiotta occasione sarà proprio quella del 15 agosto: l’Ufficio Infopoint, biglietteria e luoghi di visita saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 (si tenga conto che la biglietteria chiude 30 minuti prima della chiusura dei monumenti).

Insieme ai palazzi storici si potrà vedere la mostra “Rinascimento Sabbionetano” nella sua veste definitiva all’interno di Palazzo Ducale.

Nelle giornate di lunedì 22 e lunedì 29 agosto, inoltre, i monumenti saranno aperti dalle 9.30 alle 13; saranno visitabili con un accompagnatore attraverso tour che partiranno alle 10.30, alle 11.15 e alle 12.

Dal mese di settembre verrà poi garantita l’apertura dei palazzi sempre nella giornata di lunedì (tradizionale giorno di chiusura), con la presenza di un custode in loco, dalle 9.30 alle 13.

Per maggiori informazioni e per tutte le novità basta contattare l’Infopoint in Palazzo del Cavalleggero (tel. 0375-221044, info@turismosabbioneta.org, https://www.visitsabbioneta.it/contatti).