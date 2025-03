Scontro frontale a Canneto, muore un 58enne di Acquanegra sul Chiese

CANNETO SULL’OGLIO Tragedia della strada ieri sera lungo la Sp 343 tra Canneto sull’Oglio e Acquanegra sul Chiese. Un uomo di 58 anni, Pierantonio Musoni, di Acquanegra sul Chiese ha perso la vita in seguito allo scontro della sua auto, una Golf, con una Ford Fusion condotta da una 53enne.

Quest’ultima è stata ricoverata all’ospedale di Cremona in codice giallo (condizioni di media gravità, ndr). L’incidente è avvenuto intorno alle 19.15 in un tratto rettilineo, un paio di chilometri fuori dall’abitato di Canneto. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente l’auto su cui viaggiava la vittima, che procedeva in direzione di Canneto si è scontrata con la Fusion che andava nella direzione opposta. L’impatto era violentissimo, al punto che le due auto sono state poi trovate a circa 200 metri di distanza l’una dall’altra, questo perché la Golf del 58enne si è rovesciata e ha quindi strisciato sull’asfalto. Sul posto sono poi intervenuti i mezzi del 118 con i vigili del fuoco di Cremona che hanno estratto la donna dalle lamiere della sua auto per poi affidarla al personale medico. Nulla da fare, invece, per il 58enne di Acquanegra, morto sul colpo. Il tratto di strada interessato dall’incidente è rimasto chiuso per circa tre ore per permettere ai carabinieri di Bozzolo e Castellucchio di effettuare i rilievi di legge.