Rugby serie A Elite – Viadana a caccia dell’impresa a Padova. Serve una reazione dopo il ko nel derby

Viadana Gilberto Pavan suona la carica in vista della trasferta del Rugby Viadana in quel di Padova (kick-off al “Memo Geremia” alle ore 14, diretta su Rai Sport). «Ai play off bisogna arrivarci con la consapevolezza del gioco – spiega il tecnico – che dovrà arrivare nelle ultime tre partite e migliorando quanto fatto nell’ultimo mese. Il primo posto in regular season è alla nostra portata e lo abbiamo dimostrato tutto l’anno. Kicking game? Basta vedere il derby con Rovigo: hanno usato molto il gioco al piede per mettere molta pressione agli avversari. Noi dovremo essere bravi nella ricezione e vincere la conquista del territorio con i calci tattici. Aggiungiamo un estremo come Brisighella che ha un calcio a lunga gittata mentre Sauze va all’ala, anche perché Bronzini ha avuto problemi influenzali. Cerchiamo un mix di skills nella linea arretrata di cui farà parte De Villiers al posto dell’acciaccato Jannelli come primo centro». In conseguenza delle parole del tecnico giallonero il triangolo allargato riporta Brisighella dal primo minuto come estremo affiancato dalle ali Ciofani e Sauze, con De Villiers e Morosini centri, mentre in regia Di Chio si prende il numero 9 e Roger va all’apertura. L’ex Juan Cruz Marchiori: «Stiamo affrontando il momento più importante e delicato della stagione poiché deciderà il nostro piazzamento finale e la composizione dei play off. Il match contro Petrarca è una bella occasione per riprenderci dall’ultima partita col Colorno e per dimostrare che Viadana c’è!». Prosegue il seconda linea giallonero: «Da ex Padova questa è la partita che più di tutte voglio giocare e certamente è quella che più di tutte vorrei vincere, soprattutto a casa loro. Abbiamo avuto una buona settimana di allenamento caratterizzata dal ritmo sempre alto durante le sessioni. Sappiamo che il punto forte del Petrarca è la fisicità, ma affronteremo la partita come tutte le altre e seguiremo il nostro sistema. Ci siamo concentrati sicuramente sulla cura dei dettagli che è mancata un po’ nelle ultime partite e che cercheremo di ritrovare. Penso che sarà quel dettaglio a fare la differenza in questo match». Il pacchetto di mischia si schiera con Ruiz al centro della terza linea, capitan Wagenpfeil e Locatelli flanker mentre in seconda linea agiscono Marchiori e Loretoni con Mignucci, Alan Oubina e il tallonatore Dorronsoro davanti pronti a ingaggiare. «E’ una partita – conclude Pavan – che abbiamo impostato con giocatori che subentreranno in qualità di impact player che possano dare ulteriori soluzioni nella seconda frazione di gara». A disposizione dello staff giallonero ci sono i piloni Fiorentini e Mistretta oltre al tallonatore Quattrini con Boschetti e Catalano, utili sia in seconda che in terza linea. In mediana Madero e Baronio con il trequarti Orellana. Il Petrarca Padova dell’ex Victor Jimenez, non schiera l’ultimo giocatore approdato a Padova, il pilone argentino Octavio Barbatti.

Alessandro Soragna