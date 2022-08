Scontro tra due auto a Pozzolo, quattro le persone ferite

POZZOLO (Marmirolo) Incidente ieri mattina, 15 agosto, alle 9.15, tra Pozzolo e Valeggio sul Mincio. A scontrarsi sono state due auto con il conseguente ferimento, fortunatamente non grave, di 4 persone. Una Lancia Musa, proveniente da Valeggio in direzione Roverbella e condotta da un 75enne di Valeggio che viaggiava in compagnia della moglie di quattro anni più giovane, si è scontrata all’incroci con Citroen C3 proveniente dal Mantovano condotta da un 18enne che aveva come passeggero un amico coetaneo.

L’impatto è stato violento tanto che la Lancia Musa si è piegata su un fianco.

Tutti e quattro le persone coinvolte, come detto, hanno riportato traumi leggeri tanto che sono usciti autonomamente dalle rispettive vetture.

Sono stati comunque trasportati all’ospedale Carlo Poma dal 118 intervenuto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco di Mantova e gli agenti del Corpo Intercomunale della Polizia Locale di Marmirolo e Roverbella.