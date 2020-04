Basket Sustinente in prima linea nell’operazione mascherine

SUSTINENTE Grande lavoro per i volontari della Protezione Civile #Padus e del gruppo #turestaacasa per consegnare agli 846 nuclei familiari di Sustinente la busta contenente 3 mascherine, un comunicato del Comune e l’ulivo benedetto della Domenica delle Palme. Le mascherine sono state acquistate con il contributo economico del Basket Sustinente e delle associazioni Disnar in Piasa e Anima. Ancora una volta Sustinente dimostra di essere un paese unito nella difficoltà e in grado di unire le sue forze migliori per cercare di dare sicurezza a tutti e di permettere di contribuire ad uscire il prima possibile da questa emergenza sanitaria. E la società di basket è sempre stata in prima linea in questi giorni così complicati per la comunità.