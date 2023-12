Calcio 3a Categoria – Il Borgo Virgilio lancia la sfida al Segnate per il salto in Seconda. Il ds Rossi: “Sognare non costa nulla”

Cerese Quello che sta per andare in archivio è stato un anno estremamente positivo per il Borgo Virgilio. La prima squadra ha chiuso il girone d’andata in seconda posizione con 34 punti, due in meno della capolista Segnate che le ha strappato lo scettro vincendo lo scontro diretto. I biancazzurri hanno vinto l’ultima partita contro la Robur per 3-2 e ora possono ricaricare le batterie in vista del girone di ritorno che scatterà domenica 21 gennaio con la sfida casalinga contro il S.Egidio S.Pio X già battuto 3-0 all’esordio in campionato. Grandi soddisfazioni arrivano anche e soprattutto dal settore giovanile con tutte le squadre protagoniste nei rispettivi campionati e il titolo d’inverno conquistato dagli Allievi U16 e dai Giovanissimi U14.

Tornando alla prima squadra, il duello con il Segnate è destinato a proseguire nel ritorno, mentre da dietro è da tenere d’occhio la rimonta dello Juniors Cerlongo, ma anche la sorprendente Mantovana. «Il bilancio al termine dell’andata è assolutamente positivo – afferma il diesse Paolo Rossi – lo dimostra la posizione in classifica. La squadra è giovane ma sta facendo molto bene. L’obiettivo è confermarsi nel ritorno e, se possibile, provare a migliorarsi, il che significherebbe vincere il campionato. Sognare, del resto, non costa nulla. Sappiamo bene che in gennaio inizia un nuovo campionato, i rapporti di forza potrebbero cambiare e dunque bisogna prepararsi bene e stare all’erta in ogni partita. Si comincia con il derby col S.Egidio S.Pio X, una partita che non dovremo assolutamente sottovalutare a dispetto della differenza in classifica». Lo staff tecnico conta di recuperare durante la sosta tutti gli infortunati, tra cui Brigida e Curcio.

Mercato River – La società di Revere ha tesserato l’attaccante Francesco Palladino svincolato dalla Serenissima.