Fiera delle Grazie, i prodotti delle api si aggiudicano il Concorso “Bancofiera”

GRAZIE (Curtatone) – Con la Fiera delle Grazie è tornato il Concorso “Bancofiera”, giunto alle 25esima edizione, che premia le bancarelle meglio allestite. Si tratta di un riconoscimento molto sentito e anche quest’anno è stato così, come ha sottolineato il Consigliere comunale delegato alle Attività produttive Sofia Pantani, molto soddisfatta della presenza di ben 160 bancarelle che hanno riempito tutte le vie del borgo. “C’è stata una importante partecipazione e abbiamo visto che anche quest’anno tutti gli ambulanti si sono impegnati molto in vista del Bancofiera. Come Amministrazione siamo dunque davvero soddisfatti della presenza dei commercianti e del coinvolgimento che abbiamo visto in occasione del Premio”.

Il Concorso “Bancofiera” ha visto un primo classificato assoluto e sei vincitori in altre categorie. Il primo premio assoluto è andato al banco dell’Azienda agricola di Ferruccio Boschini che propone prodotti delle api. La motivazione del riconoscimento recita: “le api come simbolo e momento di rinascita e ripresa sia economica ed ambientale con un’esposizione che simboleggia la produzione stessa di miele”.

Il Premio nella categoria “Alimentari” è andato al banco Eurostreet Food che, “nel segno dell’internazionalizzazione della manifestazione fieristica porta sapori, tradizioni e colori della cucina spagnola”.

Tra gli ambulanti di “Abbigliamento e calzature e oggettistica” vince invece il banco di Angela Salvatrice Granata e Lucia Aniello per “l’esposizione completa di ogni genere di prodotto per la casa simbolo di rinascita per un ménage familiare in ripresa”.

Tra i banchi di “dolci e giocattoli” ha vinto Angelo Lunati per “l’elegante esposizione di caramelle e dolciumi che ricordano quelle di un tempo, ed attuali. Appassionanti stringhe di liquerizia che ricordano quelle dei nostri nonni”.

Nella categoria “altri: chincaglierie, oggetti regalo, occhiali, quadri ecc” il primo premio è andato al banco di Amato Rossetti per “la significativa ed interessante esposizione di libri attuali per grandi e piccini”. C’è poi la categoria “Creativi” per la quale la commissione ha ritenuto eccezionalmente di premiare due espositori. Si tratta del banco di Giorgia Peverada e Gianluca Caspori per i “gioielli fatti a mano con grande maestria e fantasia dimostrando grande capacità di mettersi in gioco” e il banco di Francesca Rondini che “presenta un’esposizione romantica con raffigurazioni e disegni che fanno sognare grandi e piccini”