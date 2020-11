Segnalate diverse telefonate sospette, l’Eni invita gli utenti a fare attenzione

Hinterland – L’Eni Gas & Luce mette in guardia i cittadini in merito a diverse telefonate sospette che in queste ultime settimane stando pervenendo ai propri clienti dell’hinterland mantovano, in particolare nei Comuni di San Giorgio Bigarello, Castelbelforte, Castel d’Ario, Villimpenta e Roncoferraro. Trattasi di “operatori” non identificati che fingono di essere stati incaricati dalla società di erogazione di soluzioni energetiche con sede legale a San Donato Milanese. «Questi soggetti – si legge nella nota diffusa da Eni Gas & Luce – sfruttano il nostro marchio impropriamente, facendo riferimento a presunte scadenze contrattuali o aumenti di tariffe per proporre, di fatto, offerte di altri fornitori, di gas o elettricità. Persone che agiscono illegittimamente e non hanno nessuna relazione con la nostra società». Al fine di tutelare i clienti da possibili truffe, l’Eni ha inviato delle lettere agli utenti della lettere in cui vengono invitati, qualora dovessero ricevere telefonate di questo tipo, a raccogliere più informazioni possibili, prima di riagganciare, come il numero dal quale si è stati contattati e le referenze dei fornitori che formulano le presunte offerte commerciali. E’ stato attivato anche un numero verde a disposizione delle segnalazioni: 800 689 829. (m.v.)